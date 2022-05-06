Судья Матюнин не прошел проверку на полиграфе после матча «Химки» - «Крылья Советов»

Судья Алексей Матюнин не прошел проверку на полиграфе по результатам его работы в матче между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1) в рамках 26-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ-Спорт».

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после анализа данного матча решила, что арбитр ошибочно назначил пенальти и засчитал еще один гол в пользу самарской команды.

Сам Матюнин считает, что на ЭСК РФС своими комментариями оказал давление глава РПЛ Ашот Хачатурянц. Арбитр уже направил в РФС жалобу на функционера.