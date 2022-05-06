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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

Испанский специалист останется в команде как минимум до конца сезона-2024/25.
06 мая 2022 12:38
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о том, что главный тренер Микель Артета подписал новый контракт с клубом.

По информации источника, трудовое соглашение между 40-летним испанцем и «канонирами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Артета возглавил лондонскую команду в декабре 2019 года. Под его руководством «пушкари» стали обладателями Кубка и Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 34 турах.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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