Дмитрий Хохлов: Я бы не сказал, что «Динамо» однозначный фаворит матча РПЛ с «Крыльями Советов»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов высказался по поводу матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Динамо».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 6 мая, в Самаре. Начало – в 18:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

– Я бы не сказал, что «Динамо» однозначный фаворит предстоящей встречи. «Крылья Советов» – очень хорошая и играющая команда. «Динамо» будет постатуснее: команда с именем, более опытная. Однако «Крылья Советов» мальчиками для битья точно не будут, – цитирует Хохлова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Что касается «Крыльев Советов», то подопечные Игоря Осинькина располагаются на седьмой строчке (38 очков).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой самарцев со счетом 1:0.