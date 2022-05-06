Уткин призвал не оспаривать факт того, что «Спартак» является самым популярным клубом России

Известный комментатор и блогер Василий Уткин ответил на вопрос о том, кто по его мнению является самым популярным клубом России.

– Самый популярный клуб России – это, конечно, «Спартак». И не спорьте со мной. Я тоже знаю, что периодически появляются опросы, где первое место по популярности занимает «Зенит», но это Fake news, – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 27 матчах. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России за три тура до конца турнира.

Очная встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 15 мая в рамках 29-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».