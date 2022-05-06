Игровое время в футбольных матчах может быть сокращено с 90 до 60 минут

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург в своей колонке The Daily Mail сообщил о том, что Международная Федерация футбола (ФИФА) изучает возможность сокращения игрового времени матча с 90 до 60 минут.

По словам Клаттенбурга, в разработке данного проекта принимают участие бывший итальянский судья Пьерлуиджи Коллина и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Также отмечается, что помимо сокращение времени главный арбитр матча будет останавливать игровой таймер во время выхода мяча из игры, травм футболистов, забитых мячей голов и других пауз. Тем самым, в футболе будет введено «чистое время».