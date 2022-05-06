Агент Николича выразил уверенность в том, что тренер вернется в РПЛ в ближайшие годы

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, высказался по поводу возможного возвращения своего клиента в РПЛ.

Отметим, что в данный момент 42-летний специалист пребывает в статусе свободного агента.

– Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Он 100% вернется в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Уверен, что он еще поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два, – приводит слова агента «Матч ТВ».

Добавим, что Николич покинул «Локомотив» 5 октября прошлого года. Серб находился в команде с июня 2020 года. Под его руководством железнодорожники стали обладателями Кубка России. Также в своей карьере специалист тренировал «Партизан», словенскую «Олимпию» и «Видеотон», представляющий Венгрию.