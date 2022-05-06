Каррера заявил, что Дзюба сможет добиться успешных результатов в «Црвене Звезде»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

– Дзюба – очень хороший нападающий. Он знает, как играть в футбол, забивает голы и является лидером, так что у него есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде». Все зависит от того, как тренер хочет играть, – приводит слова Карреры «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.