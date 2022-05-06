«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» поборются за подписание голкипера сборной Англии Пикфорда

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд входит в сферу интересов двух клубов АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, 28-летнего футболиста хотят подписать «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Отмечается, что руководство «ирисок» готово рассмотреть вариант с продажей игрока по окончании текущего сезона.

Напомним, что Пикфорд выступает за «Эвертон» с июля 2017 года. Всего в составе ливерпульской команды он отыграл 195 матчей, пропустил 280 голов и 53 раза отстоял «на ноль». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

За сборную Англии вратарь провел 43 встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.