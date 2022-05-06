Агент Сафонов не исключает, что нападающий «Зенита» Дзюба перейдет в «Црвену Звезду»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность перехода нападающего «Зенита» Артемы Дзюбы в «Црвену Звезду».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

«Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но в принципе ничего исключать нельзя», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.