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Агент Сафонов не исключает, что нападающий «Зенита» Дзюба перейдет в «Црвену Звезду»

Рекордсмен российского футбола может не думать о деньгах.
06 мая 2022 15:03
автор: Максим Скороходов

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность перехода нападающего «Зенита» Артемы Дзюбы в «Црвену Звезду».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

«Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но в принципе ничего исключать нельзя», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.

источник: «Спорт-Экспресс»
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