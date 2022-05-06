Валерий Кечинов: «Спартак» ожидает тяжелый матч против «Урала»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы московского клуба одержать победу в матче 27-го тура чемпионата России с «Уралом».

Отметим, что очная встреча команд состоится завтра, 7 мая, в Екатеринбурге. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев (Воронеж).

– За результат «Спартака» всегда есть опасение, потому что команда играет очень нестабильно. «Уралу» деваться некуда, зона вылета рядом. В прошлом туре они победили «Динамо», а это очень серьезный соперник. «Спартак» ждет очередной труднейший матч, – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Что касается «Урала», то подопечные Игоря Шалимова располагаются на 14-й строчке (27 очков).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой красно-белых со счетом 1:0.