«Зенит» потеряет более 35 миллионов евро из-за отстранения российских команд от Лиги чемпионов

Стало известно о том, какую сумму денег не сможет заработать «Зенит» в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Согласно информации портала «Метарейтинг», петербургский клуб мог заработать в групповом этапе Лиги чемпионов 32,1 миллиона евро. При этом учитывается ситуация, в которой сине-бело-голубые проиграли бы все шесть матчей турнира. Также команда РПЛ имела возможность получить около 3-4 миллионов евро при полной загрузке «Газпром-Арены».

Как сообщает источник, суммарно «Зенит» потеряет более 20 процентов выручки за следующий сезон.

Напомним, что подопечные Сергея Семака стали чемпионами России в четвертый раз кряду.