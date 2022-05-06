Мостовой ожидает открытого футбола в матче 28-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу матча 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится завтра, 7 мая, в Екатеринбурге. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев (Воронеж).

– «Спартак» после победы должен быть воодушевлен. Однако «Урал» играет за то, чтобы остаться, поэтому просто не будет. Странно, что они на выезде играют лучше, чем дома. Жду открытый футбол. Одним нужно рисковать, другим не за что переживать, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Что касается «Урала», то подопечные Игоря Шалимова располагаются на 14-й строчке (27 очков).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой красно-белых со счетом 1:0.