«Динамо» условно наказали закрытием части секторов на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам разбирательства матча 27-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» против «Урала» (2:3) наказал условно московский клуб закрытием трех секторов стадиона.
«За скандирование зрителями оскорбительных выражений — штраф «Динамо» 80 тысяч рублей. Клуб обязан провести один домашний матч с закрытыми секторами Д101-103 условно», - приводит «Чемпионат» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.
Добавим, что следующий свой домашний матч в рамках РПЛ «Динамо» проведет в последнем туре чемпионата России, когда 21 мая примет на своем поле «Сочи».
источник: Чемпионат.com