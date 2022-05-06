Главный тренер «Химок» Юран получил два матча дисквалификации за оскорбление судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Химок» Сергея Юрана по итогам разбирательства матча подмосковной команды против «Уфы» (1:1) в рамках 27-го тура РПЛ.

«За выход Юрана на поле без разрешения судьи «Химки» оштрафованы на 20 тыс. рублей.

Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт от Левникова о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика. Юран объяснил, что говорил судье другие слова: чудотворцы, чудите. Но ненормативная лексика не была направлена в отношении судей. Тем не менее в рапорте сказано, что это было в адрес судей.

Мы применили наказание в отношении Юрана и дисквалифицировали на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации», - приводит «Чемпионат» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Обслуживала данный матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Уже на девятой минуте игры футболист «Химок» Эльвир Набиуллин получил прямую красную карточку. Помимо этого «Уфа» смогла сравнять счет лишь с помощью пенальти, назначенного в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, Юрана не будет на скамейке «Химок» в гостевом матче против «Зенита» (7 мая) и выездной встрече с «Ростовом» (14 мая).