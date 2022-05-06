КДК РФС дисквалифицировал защитника «Химок» Набиуллина на шесть матчей РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какое решение комитет принял на прошедшем заседании по итогам матча 27-го тура чемпионата России «Химки» – «Уфа» (1:1).

Отметим, что на 12-й минуте встречи главный арбитр Кирилл Левников удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина за грубый фол против голкипера уфимцев Александра Беленова. Вратарь не смог продолжить игру из-за повреждения и был заменен.

– На заседании присутствовали Набиуллин и врач «Уфы». Беленов минимум две недели будет лечиться амбулаторно, также врач сказал, что потребуется операция. За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ, – приводит слова Григорьянца Sport24.ru.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что Беленов пропустит как минимум тре месяца из-за травмы голеностопа.