Червиченко назвал «сказкой» информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может перебраться в «Црвену Звезду».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

«Это похоже на бред. Кто в «Црвене Звезде» ему будет платить хотя бы треть того, что Дзюба получает в «Зените»? Это все сказки», - приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.