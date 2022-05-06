Кавазашвили выступил против идеи сокращения игрового времени в футбольных матчах до 60 минут

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу возможного сокращения игрового времени матча с 90 до 60 минут.

Ранее бывший английский арбитр Марк Клаттенбург заявил, что в разработке данной идеи принимают участие ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

– Люди не будут платить такие бешеные деньги за 60 минут игрового времени. Многие приезжают из других стран, чтобы посмотреть великолепный футбол с участием «Реала», «Манчестер Юнайтед». Хочу призвать этих людей, которые сидят там и от безделья не знают что им делать. Оставьте футбол в покое! – цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Также стало известно, что помимо сокращение времени главный арбитр матча будет останавливать игровой таймер во время выхода мяча из игры, травм футболистов, забитых мячей голов и других пауз. Тем самым, в футболе будет введено «чистое время».