Болельщики «Ромы», посетившие матч с «Буде-Глимт», получат билеты на финал Лиги конференций

Руководство «Ромы» приняло решение предоставить 166 болельщикам своего клуба билеты на финал Лиги конференций. Об этом сообщает Football-italia.

По информации источника, таким образом римляне хотят отблагодарить фанатов за поддержку в гостевом матче ЛК против норвежского «Буде-Глимта» (1:6), в котором «волки» потерпели одно из самых унизительных поражений в истории.

Напомним, что ранее «Рома» по сумме двух матчей обыграла «Лестер» - 2:1 (0:0, 1:0). Римляне за трофей поборются с нидерландским «Фейеноордом». Встреча состоится 25 мая в Тиране (Албания).