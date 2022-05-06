Радимов рассказал, от кого зависит будущее Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о будущем нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, у которого истекает контракт с клубом летом 2022 года.

«Решать его будущее будут три стороны: Александр Медведев, Сергей Семак и сам Артем. Какая у каждого из них в отдельности позиция по этому вопросу, мне неизвестно», - приводит слова Радимова РИА Новости.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.