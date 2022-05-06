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Грулев, Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе «Динамо» на выездной матч с «Крыльями Советов»

Игра с участием самарской и московской команд состоится сегодня в 18:00 мск.
06 мая 2022 17:02
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч 28-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 6 мая, в Самаре. Начало – в 18:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Сарвели, Глушенков.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин, Н'Жи.

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Что касается «Крыльев Советов», то подопечные Игоря Осинькина располагаются на седьмой строчке (38 очков).

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой самарцев со счетом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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