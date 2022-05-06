Агент Кофрие ушел от ответа на вопрос о будущем своего клиента в «Спартаке»

Футбольный агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, рассказал о будущем своего клиента в московском клубе.

«Останется ли Кофрие в «Спартаке» в следующем сезоне после решения УЕФА? Сейчас не могу ничего комментировать на эту тему. На данный момент Максимилиано сконцентрирован на том, чтобы помочь команде хорошо завершить сезон», - приводит слова Ласарацина Sport24.

Накануне УЕФА принял решение продлить отстранение российских клубов и сборных до конца следующего сезона.

Помимо этого ранее ФИФА и УЕФА разрешили легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года и уходить до этого времени в бесплатную аренду в зарубежные команды.