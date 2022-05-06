Нападающий «Ромы» Абрахам признан лучшим игроком недели в Лиге конференций

Накануне, 5 мая, «Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче ½ финала Лиги конференций.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Тэмми Абрахам. Благодаря его мячу римляне выиграли противостояние с общим счетом 2:1 и вышли в финал.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 24-летний Абрахам признан лучшим футболистом недели в ЛК.

Добавим, что в решающем поединке подопечные Жозе Моуринью сыграют против нидерландского «Фейеноорда». Встреча состоится 25 мая.