Гвардиола допустил, что он недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов. Накануне английский клуб уступил мадридскому «Реалу» (1:3 ДВ).

Отметим, что первая встреча завершилась победой «горожан» со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

«Может быть, я недостаточно хорош, чтобы привести «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов. Никто не знает, победила бы наша команда с другими игроками тренером», - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.