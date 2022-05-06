Игорь Колыванов: Думаю, что «Рома» является фаворитом финала Лиги конференций против «Фейеноорда»

Экс-форвард «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы «Ромы» и «Фейеноорда» на победу в финале Лиги конференций.

Отметим, что очная встреча команда состоится 25 мая в столице Албании – Тиране.

– Я думаю, что «Рома» является фаворитом в игре с «Фейеноордом». Наверное, «Фейеноорд» более играющий коллектив, который любит комбинировать, держать мяч. Но Моуринью может настроить своих футболистов. Все будет зависеть от того, кто внимательнее сыграет в обороне, – цитирует Колыванова «Газета.Ru».

Добавим, что на полуфинальной стадии турнира подопечные Жозе Моуринью оказались сильнее «Лестера» (1:1, 1:0). Что касается «Фейеноорда», то клуб из Роттердама прошел «Марсель» (3:2, 0:0).