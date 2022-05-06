Канчельскис считает, что «Зенит» хочет избавиться от Дзюбы

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, у которого истекает контракт с клубом летом 2022 года.

«Артем не играет в основном составе «Зенита», но его контракт очень дорого обходится клубу. Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.