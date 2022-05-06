Василий Уткин: Правда в том, что «Зенит» не хочет дальше нанимать Дзюбу

Спортивный журналист Василий Уткин предположил, кто стал инициатором ухода Артема Дзюбы из «Зенита».

«Правда в том, что «Зенит» не хочет дальше нанимать Дзюбу. Им не нужен этот контракт.

Надо технично сплавить. Если останется – значит, не вышло», – написал Уткин в соцсети.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард отказался продлевать контракт с «Зенитом». Его не устроили финансовые условия.

К слову, футболист уже получил предложение о трансфере в «Црвену Звезду». Клуб из Белграда официально подтвердил интерес к экс-нападающему «Спартака».