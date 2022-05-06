Агент полузащитника «Фенербахче» Яндаша опроверг слухи об интересе ЦСКА к своему клиенту

Агент Джен Туркмен, представляющий интересы центрального полузащитника «Фенербахче» Хакана Яндаша, отреагировал на появившуюся новость о том, что его клиент может пополнить состав ЦСКА.

Ранее турецкий портал Fanatik сообщил о том, что руководство армейского клуба заинтересовано в подписании 27-летнего хавбека летом 2022 года.

– Впервые слышу об этом. Со мной из руководства ЦСКА никто не связывался. Даже если поступит предложение, трудно говорить, будем ли мы его рассматривать, – цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, что Яндаш защищает цвета «Фенербахче» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб из Стамбула 68 матчей, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,3 миллиона евро.