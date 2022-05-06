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Гендиректор «Црвены Звезды» пообещал Дзюбе выгодные финансовые условия

Клуб из Белграда настроен серьезно.
06 мая 2022 19:20
автор: Артур Гичунцев

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич оценил вероятность возможного трансфера нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В частности, он заявил, что клуб из Белграда постарается выполнить условия российского футболиста.

«Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже», – сказал функционер для «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба решил покинуть «Зенит» в летнее межсезонье. Его не устроили финансовые детали нового соглашения.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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