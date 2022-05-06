Милонов не исключил, что Дзюба переходом в «Црвену Звезду» хочет откреститься от России

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на информацию о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может перебраться в «Црвену Звезду».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

«Сербия далеко не самый плохой вариант для Артема. Я не буду его за это ругать. Если же он пытается как-то отскочить и откреститься от своей Родины, то это плохо и предательство», - приводит слова Милонова Sport24.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.