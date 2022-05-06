«От «Динамо» ничего не осталось». Силкин - о поражении московского клуба от «Крыльев Советов»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на поражение бело-голубых в матче 28-го тура чемпионата России от «Крыльев Советов» (2:5).

«Впечатление, что от «Динамо» ничего не осталось. Играть без обороны в футбол нельзя. Игроки сначала вышли играть с академизмом, вроде бы мячом завладели, а потом отдали инициативуя», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В составе победителей дубль оформил Максим Глушенков (22-я и 71-я минуты). Также отличились Владислав Сарвели (55-я), Антон Зиньковский (81-я) и Сергей Пиняев (90+4).

Таким образом, команда Игоря Осинькина с 41 очком осталась на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а «Динамо» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 14 мая.