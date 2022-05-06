Хохлов - о поражении «Динамо»: «Крылья» провели одну из лучших игр в сезоне

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на поражение бело-голубых в матче 28-го тура чемпионата России от «Крыльев Советов» (2:5).

«На вопрос, с чем связан такой серьёзный спад команды, должен отвечать главный тренер. Сегодня у «Динамо» совсем ничего не клеилось. «Крылья Советов» провели одну из лучших игр в сезоне», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После этой победы команда Игоря Осинькина с 41 очком осталась на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а «Динамо» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 14 мая.