«Динамо» впервые с 2012 года пропустило пять голов в одном матче

Сегодня, 6 мая, московское «Динамо» потерпело поражение от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:5.

Таким образом, бело-голубые впервые за 10 лет пропустили пять мячей. Тогда, в 2012 году, «Динамо», выступавшее под руководством Сергея Силкина, уступило «Зениту» – 1:5. Об этом информирует Opta Sports.

Впрочем, даже несмотря на поражение от «Крыльев» подопечные Сандро Шварца сохранили второе место в Премьер-лиге. На счету коллектива 52 очка, однако, отрыв от «Сочи» сократился до трех баллов. У южан, к слову, матч в запасе.