«Интер» одержал волевую победу над «Эмполи» и возглавил Серию А

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле оказался сильнее «Эмполи». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу миланского клуба.

В составе победителей дубль оформил Лаутаро Мартинес (45-я и 64-я минуты). Также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Симоне Романьоли (40-я). Помимо этого в концовке игры забил Алексис Санчес (90+4).

«Эмполи» ответил забитыми голами в исполнении Андреа Пинамонти (5-я) и Кристьяна Аслани (28-я).

Таким образом, команда Симоне Индзаги с 78 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. Подопечные Аурелио Андреацолли располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе 37 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Кальяри» (15 мая), а «Эмполи» примет дома «Салернитану» (14 мая).