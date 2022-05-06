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Шварц после разгрома от «Крыльев Советов» поздравил самарцев с юбилеем

«Динамо» уступило со счетом 2:5.
06 мая 2022 22:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Хотел бы поздравить самарцев с победой и юбилеем клуба. Игра была очень эмоциональной, и нам постоянно приходилось догонять соперника», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба бело-голубых.

После этой победы команда Игоря Осинькина с 41 очком осталась на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», а «Динамо» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 14 мая.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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