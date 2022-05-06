Рублев уступил Циципасу в четвертьфинале турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу грека.

Рублев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На счету Циципаса - десять эйсов, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Циципас поборется с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Александр Зверев (Германия).