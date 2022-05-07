Российский тренер Григорян назвал себя клоуном

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян в прямом эфире назвал себя клоуном.

«Если говорить о женском футболе, ты понимаешь с кем разговариваешь? Ты хочешь от меня клоунады? А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? А я скажу — может. Я же играл», - сказал специалист в эфире «Матч Премьер» в разговоре с корреспондентом.

Напомним, что Григорян был наставником «Звезды-2005» в сезоне 2008/09, когда пермская команда дошла до финала женской Лиги чемпионов, где уступила по сумме двух матчей немецкому «Дуйсбургу 2001» (0:6, 1:1).