Чеферин назвал новый формат Лиги чемпионов более конкурентоспособным

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, в чем заключается преимущество реформы группового этапа Лиги чемпионов.

Новая модель проведения турнира вступит в силу с сезона-2024/25.

«Всегда немного хлопотно, когда меняется турнир. Мы должны лучше всё объяснять болельщикам. Предлагаемый формат немного сложнее, чем текущая модель, но он будет более конкурентоспособным и захватывающим», - приводит слова Чеферина RT, ссылаясь на AS.

Напомним, что число участников группового этапа увеличится до 36. Все команды будут находиться в одной группе и сыграют в ней по десять матчей по швейцарской системе.