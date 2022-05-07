Появились подробности контракта Дзюбы с «Црвеной Звездой»

«Матч ТВ» обнародовал подробности контракта российского форварда Артема Дзюбы с «Црвеной Звездой».

По сведениям федерального телеканала, сербская команда предлагает нападающему «Зенита» соглашение сроком на один сезон с возможностью продления на год при достижении определенных показателей.

Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний Дзюба отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Он помог «Зениту» досрочно выиграть чемпионат России.

По данным СМИ, футболист сам решил уйти из команды, поскольку его не устроили условия нового контракта с клубом.