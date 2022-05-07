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«Зенит» – «Химки»: стартовые составы на матч РПЛ

В прошлом туре команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионский титул.
07 мая 2022 15:36
автор: Артур Гичунцев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 28-го тура чемпионата России.

Напомним, встреча состоится сегодня, 7 мая и пройдет в Санкт-Петербурге, а стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск.

К слову, «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, а команда Сергея Юрана занимает 12-е место, набрав 29 очков.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Чистяков, Адамов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.

Запасные: Генералов, Жирков, Юран, Николас, Жумабеков.

источник: «Советский спорт»
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