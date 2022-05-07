«Зенит» – «Химки»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 28-го тура чемпионата России.
Напомним, встреча состоится сегодня, 7 мая и пройдет в Санкт-Петербурге, а стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск.
К слову, «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, а команда Сергея Юрана занимает 12-е место, набрав 29 очков.
«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.
Запасные: Кизеев, Бязров, Чистяков, Адамов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.
Запасные: Генералов, Жирков, Юран, Николас, Жумабеков.
источник: «Советский спорт»