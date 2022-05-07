Свищев попросил Чеферина доказать слова делом

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что сожалеет из-за того, что организации пришлось применить санкции на российский футбол.

«Слова Чеферина — это, конечно, некий бальзам на душу. Но что нам слова-то? Нам действия нужны. После его первого заявления, которое он сделал до известного решения УЕФА, у нас у всех появилась небольшая надежда на положительный исход. Но она рухнула после официального объявления о продлении дисквалификации российских сборных и клубов. Когда слова расходятся с делом — это неправильно», - цитирует Свищева Sport24.ru.

Напомним, что 2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубных и национальных команд на будущий сезон, таким образом сборная России не сыграет в Лиге наций, а клубы РПЛ - в еврокубках.