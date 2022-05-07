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Свищев попросил Чеферина доказать слова делом

Ранее глава УЕФА заявил, что переживает из-за дисквалификации российских команд.
07 мая 2022 15:50
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что сожалеет из-за того, что организации пришлось применить санкции на российский футбол.

«Слова Чеферина — это, конечно, некий бальзам на душу. Но что нам слова-то? Нам действия нужны. После его первого заявления, которое он сделал до известного решения УЕФА, у нас у всех появилась небольшая надежда на положительный исход. Но она рухнула после официального объявления о продлении дисквалификации российских сборных и клубов. Когда слова расходятся с делом — это неправильно», - цитирует Свищева Sport24.ru.

Напомним, что 2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубных и национальных команд на будущий сезон, таким образом сборная России не сыграет в Лиге наций, а клубы РПЛ - в еврокубках.

источник: Sport24.ru
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