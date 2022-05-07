Пономарев считает, что ЦСКА выдержит давление со стороны «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу матча 28-го тура чемпионата России между армейским клубом и «Сочи».

Отметим, что очная встреча команда состоится сегодня, 7 мая, в Москве. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

– В последних встречах ЦСКА играет очень плохо, нет никакой поставленной игры. Легионеры все встали и непонятно почему. Либо им не хватает физики, либо водку пьют. Думаю, армейцы выдержат давление со стороны «Сочи». Правда, оборона хромает и некому забивать, – цитирует Пономарева «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Что касается Сочи, то команда Владимира Федотова идет третьей (49 очков).

Матче первого круга между клубами завершился победой сочинцев со счетом 4:1.