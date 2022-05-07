Червиченко отметил сильную игру «Спартака» в нападении в победном матче с «Уралом»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором московский клуб одержал гостевую победу над «Уралом» (3:1).

Отметим, что в составе красно-белых дублем отличился нападающий Шамар Николсон, еще один гол забил полузащитник Виктор Мозес. Соперник ответил забитым мячом защитника Лео Гогличидзе.

– Первый тайм очень хороший получился, при том, что серьезные проблемы в обороне «Спартак» решил. Единственное, за счет чего можно было их решить, очень сильная игра в нападении: они это и сделали. Уверен, «Урал» не вылетит. Если кто и вылетит, то это «Уфа» или «Арсенал», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» выиграл свой второй матч кряду в РПЛ – в данный момент подопечные Паоло Ваноли поднялись на восьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Урал» идет 14-м (27 очков).

15 мая красно-белые сыграют дома против «Зенита», а клуб из Екатеринбурга в тот же день на своем поле примет «Рубин».