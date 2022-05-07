Полузащитник «Спартак» Мозес признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ с «Уралом»

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча 28-го тура «Урал» – «Спартак» (1:3) был признан фланговый полузащитник красно-белых Виктор Мозес.
Отметим, что в прошедшей встрече 31-летний нигериец отыграл 69 минут, отличившись забитым мячом и результативной передачей.
Благодаря победе в сегодняшнем матче «Спартак» набрал 37 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» остался на 14-й строчке (27 очков).
15 мая красно-белые сыграют дома против «Зенита», а клуб из Екатеринбурга в тот же день на своем поле примет «Рубин».
источник: РПЛ