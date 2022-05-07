Роман Широков: Я бы не назвал победу «Спартака» над «Уралом» долгожданной, она более уверенная

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу выездной победы «Спартака» над «Уралом» (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Отметим, что красно-белые выиграли свою вторую встречу кряду в чемпионате России и поднялись на восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

– «Спартак» – молодцы! Не назвал бы эту победу долгожданной, она более уверенная. И без этого эмоциональная составляющая неплохая была у «Спартака». Они понимают: остался лишь один шанс что-то выиграть в этом году. Самое важное – Кубок, что для «Спартака», что для «Динамо», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Добавим, что подопечные Паоло Ваноли продолжают борьбу за победу в Кубке России. В полуфинальной встрече столичная команда сыграет против «Енисея». В другом полуфинале встретятся между собой «Алания» и «Динамо».