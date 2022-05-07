«Ротор» покинет ФНЛ по окончании сезона-2021/22

«Ротор» лишился шансов на сохранение прописки в ФНЛ по итогам текущего сезона, проиграв «Спартаку-2» (0:1) в матче 36-го тура.

Отметим, что автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Константин Шильцов, отличившийся на 3-й минуте.

В данный момент волгоградский клуб занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. От спасительной 16-й строчки подопечные Артема Куликова отделяют восемь очков за два тура до окончания первенства.

Добавим, что ранее из ФНЛ уже вылетел «Текстильщик», идущий 20-м (20 очков).