Каррера назвал победу «Спартака» над «Уралом» невероятно важной для московского клуба

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу победы московского клуба в матче 28-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:1).

Отметим, что красно-белые выиграли свою вторую встречу подряд в РПЛ и поднялись на восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

– Это невероятно важная победа для «Спартака». Выиграли второй раз кряду, сейчас это было необходимо. Думаю, матч в Екатеринбурге в плане морали поможет в кубковой игре на следующей неделе, – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Добавим, что подопечные Паоло Ваноли продолжают борьбу за победу в Кубке России. 11 мая в рамках полуфинальной встрече столичная команда сыграет против «Енисея». В другом полуфинале встретятся между собой «Алания» и «Динамо».