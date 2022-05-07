«Химки» не организовали чемпионский коридор для «Зенита» перед матчем 28-го тура РПЛ

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге проходит матч 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Химками».

Отметим, что перед началом встречи, которая стартовала в 16:30 мск, футболисты подмосковного клуба не стали организовывать чемпионский коридор для игроков сине-бело-голубых.

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе золотые медали текущего сезона РПЛ в игре 27-го тура, в котором подопечные Сергея Семака победили «Локомотив» (3:1). Таким образом, петербуржцы в четвертый раз кряду стали чемпионами России.