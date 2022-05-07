Гол Фабиана Руиса принес «Наполи» минимальную победу над «Торино»

Футболисты «Наполи» одержали гостевую победу над «Торино» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе неаполитанцев автором забитого мяча стал полузащитник Фабиан Руис, отличившийся на 73-й минуте. На 60-й минуте капитан «партенопейцев» Лоренцо Инсинье не смог реализовать 11-метровый удар.

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти набрали 73 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Торино» идет десятым (47 очков).

15 мая «Наполи» сыграет дома против «Дженоа», а клуб из Турина днем ранее на выезде встретится с «Вероной».

Чемпионат Италии

36-й тур

«Торино» – «Наполи» – 0:1 (0:0)

Гол: Руис, 73.