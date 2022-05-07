«Зенит» минимально обыграл «Химки» в Санкт-Петербурге благодаря забитому мячу Сергеева

Матч 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Химками» завершился победой петербургского клуба со счетом 1:0.

Отметим, что очная встреча команд состоялась сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром-Арена». В составе сине-бело-голубых гол забил нападающий Иван Сергеев, отличившийся на 13-й минуте с передачи форварда Юри Алберто.

Таким образом, «Зенит» набрал 64 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре подопечные Сергея Семака гарантировали себе золотые медали национального чемпионата. «Химки» идут 12-ми (29 очков).

15 мая петербургский клуб сыграет в гостях против «Спартака», а команда Сергея Юрана днем ранее на выезде встретится с «Ростовом».

Чемпионат России

28-й тур

«Зенит» – «Химки» – 1:0 (1:0)

Гол: Сергеев, 13.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос (Адамов, 61), Алип, Сутормин, Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 72), Малком (Оздоев, 61), Юри Алберто (Ерохин, 72).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов (Жирков, 73), Главчич (Юран, 46), Руденко (Жумабеков, 80), Садыгов (Лоуренс, 46).

Предупреждение: Адамов (90+1).