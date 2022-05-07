«Ахмат» в меньшинстве победил «Нижний Новгород» в матче 28-го тура РПЛ

«Ахмат» одержал выездную победу над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

Автором единственного гола в составе клуба из Чечни стал полузащитник Александр Трошечкин, забивший на 73-й минуте. На 53-й минуте главный арбитр встречи Ян Бобровский удалил с поля защитника гостей Рэзвана Уциева.

Отметим, что «Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак». Нижегородцы располагаются на 11-й строчке (29 очков).

14 мая грозненский клуб сыграет дома против «Крыльев Советов», а «Нижний Новгород» днем ранее отправится в гости к «Сочи».

Чемпионат России

28-й тур

«Нижний Новгород» – «Ахмат» – 0:1 (0:0)

Гол: Трошечкин, 73.

Удаление: Уциев (53).